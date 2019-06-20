Украина оказалась в малоприятной компании

20.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве надеются, что перепись населения будет проведена в 2020 году, поскольку сегодня нельзя назвать точное число проживающих в стране жителей.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, отвечая на вопрос, каким цифрами о численности украинского населения можно оперировать, учитывая, что перепись населения не проводится уже долгие годы.

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«Пока мы готовимся к этой переписи и никто ничего не отменял. Госстат делает все, что по графику и должен был делать. Надеюсь, что перепись мы проведем в 2020 году. Поскольку есть понятие раундов, все страны стараются делать свои переписи примерно в один и тот же год, чтобы оперировать сравнимыми цифрами. Прошлый раунд в 2010 году мы пропустили. Кстати, кроме нас перепись не провел только Судан — малоприятная компания, знаете ли», – сказала Либанова.