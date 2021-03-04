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04.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Украина оказалась в состоянии дефолта

Новости Украины

Украина занимает под высокие проценты, ее экономика растет медленно, что является одной из причин инфляции.

Об этом в эфире канала Апостроф заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году Украина должна потратить на погашение и обслуживание долговых обязательство примерно 600 миллиардов гривен. Это 60 процентов доходной части бюджета. Лучшие прогнозы роста экономики – около 4 процентов. Если мы на внутреннем рынке занимаем под 8,5 процентов, то как их можно отдавать без инфляции? Нельзя зарабатывать 104 гривны, а отдать 108.

Это – одни из механизмов увеличения объема денег и уровня инфляции», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в 2015 году Украина фактически вошла в состояние дефолта и взяла на себя крайне невыгодные финансовые обязательства по реструктуризации долга.

«Мы живем в дефолте с 2015 года. Дефолт – техническая ситуация, банкротство. В 2015 году тогдашний министр финансов Яресько так договорилась с кредиторами, что за временную отсрочку оплаты основной части долга мы должны с 2021 года оплачивать бонусную премию с каждого процента роста экономики и 40 процентов в пользу кредиторов.

Когда Яресько ставила свою подпись под этими договорами, она имела двойное гражданство, что запрещено для чиновников. Поэтому ее подпись надо считать никчемной, эти договора – тоже. Мы можем это сделать и нам за это ничего не будет», – сказал Гаврилечко.


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