20.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Украина оказалась впереди всей Европы по еще одному позорному показателю


Одной из основных ошибок в карантинных мерах, принятых украинской властью, был призыв к пожилым людям сидеть по домам, не подкрепленный никакой финансовой помощью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая ошибка украинской власти – призыв к пожилым людям сидеть дома. Представьте себе: человек работает, зарабатывает деньги. Ему говорят: «ты выходить из дома не можешь, сиди дома». Но никакой адресной помощи не оказывают. Меня это шокировало.

Я думал, что хотя бы пожилых людей переведут на больничный и будут автоматом выплачивать больничный. Все бы сидели дома и получали деньги. Но всем сказали: «сидеть дома», но компенсации никакой нет!

Мы – единственная страна в Европе, которая не оказывает никакой финансовой помощи», – сказал Александр Савченко.

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