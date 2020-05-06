Украина окончательно деградировала – писательница Забужко

06.05.2020, Киев, Вадим Москоленко

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского свидетельствует о полной деградации сделавшего такой выбор народа.

Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» заявила украинская писательница Оксана Забужко, известная своей ненавистью ко всему русскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войны выигрывают учителя и священники, давайте называть вещи своими именами. Прошлый год и результат президентских выборов 2019 года показал одну очень страшную вещь, которую мы все должны осознать, которая страшнее всех предзнаменований апокалипсиса – это абсолютный крах украинского образования.

Вот этот звонок – это чего мы не понимаем, не осознаем, не видим. В принципе, по результату выборов 2019 года, если бы наши предыдущие министры образования хотя бы в какой-то мере соответствовали своим должностям, то после этого должны были застрелиться», – отметила она.

Националистка подчеркнула, что развал образования и полная некомпетентность молодого поколения является самой большой проблемой Украины.

«Развал образования абсолютный и тотальный. Сейчас, когда подросло поколение, которое сегодня вступает во взрослую жизнь, и мы наконец видим, с какой нулевой компетенцией они выходят из средней школы. Это не их вина, это мы их такими сделали.

Вот это на самом деле самая большая и серьезная проблема на которую мы должны обратить внимание. Если мы хотим будущее. Потому что от этого бежать некуда», – резюмировала Забужко.