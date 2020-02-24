Украина окончательно дозрела, чтобы вновь стать частью Российской империи – дипломат

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва стремится собрать все исконно русские земли в единую державу, поэтому Россия будет стараться вернуть под свой контроль все украинские территории.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в США, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ясно, что нужно не только Путину, но и очень многим из этой группы российского истеблишмента. Им нужна империя, где они вернут назад исконно русские земли. Не только «Русский мир», а территориальное влияние на всю территорию, которая раньше была Советским Союзом, а ещё раньше – Российской империей.

Мы говорим об этом много раз, но как-то нет осознания – им нужна вся Украина. Не какая-то часть, а вся», – утверждает Чалый.

Также бывший дипломат возмутился тем фактом, что Украина сейчас слаба как никогда – внутри страны раздрай и шатания, а западные партнёры не стремятся поддерживать «незалежную».

«Хотя наша страна сейчас сильнее с точки зрения армии, но, давайте говорить честно, она сейчас очень быстро слабеет с точки зрения внутренней интегрированности, скоординированности действий, позиций общества.

Всё очень размыто, мы часто слышим разные позиции по внешней политике, по безопасности. Тут такую фразу сказали, тут такую. Это дезориентирует. Не то что не видят истории двадцатилетней давности, а даже несколько лет назад.

И это будет катастрофа, потому что те, кто против нас воюет, знают эти моменты достоверно. Зачем снова лезть в эту ловушку.

Нет других стран, которые заинтересованы защищать украинские интересы. Каждый защищает свои интересы. Мы идём сценарием, не будем этого скрывать, и уже об этом заявляют, который реально может привести к распаду Украины.

Сейчас идёт подрывная деятельность, чтобы подорвать Украину изнутри. Посеять хаос, создать конфликты. Опять-таки, все эти идеи, что «давайте нашу идентичность будут определять где-то в России, или в Венгрии, или в Польше», – переживает Чалый.