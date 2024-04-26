Украина окончательно переключилась на удары только по гражданским объектам в России – эксперт

Елена Острякова.  
26.04.2024 17:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 89
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


ВСУ будут использовать западные ракеты большого радиуса действия исключительно по мирным целям, а не по военным, как заявляют в НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ будут использовать западные ракеты большого радиуса действия исключительно по мирным целям, а не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это болтовня, конечно. Бить они будут скорее всего только по гражданским, потому что смысла им бить по военным объектам нет никакого. Будут бить только по гражданским, учитывая те цели, о которых я говорил», – сказал Сивков.

Настоящей целью атаки, указанной Украине Западом, по его мнению, являются общественные настроения в России, которые должны пошатнуться в негативную сторону после гипотетических попаданий. России, в свою очередь, придется растягивать свою ПВО по всей линии фронта и в глубину страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть