Украина окончательно переключилась на удары только по гражданским объектам в России – эксперт

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ВСУ будут использовать западные ракеты большого радиуса действия исключительно по мирным целям, а не по военным, как заявляют в НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это болтовня, конечно. Бить они будут скорее всего только по гражданским, потому что смысла им бить по военным объектам нет никакого. Будут бить только по гражданским, учитывая те цели, о которых я говорил», – сказал Сивков.

Настоящей целью атаки, указанной Украине Западом, по его мнению, являются общественные настроения в России, которые должны пошатнуться в негативную сторону после гипотетических попаданий. России, в свою очередь, придется растягивать свою ПВО по всей линии фронта и в глубину страны.