18.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина сможет достроить свой единственный корвет проекта 58250 только как сторожевой корабль.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николая Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В идеале мы можем рассчитывать, что этот корвет достроят и спустят на воду по упрощенной версии как корабль береговой охраны. Это было бы рациональным решением. Это наибольшее, на что мы можем рассчитывать. У нас нет сейчас ресурсов. Мы не можем его достроить как полноценный корвет», – сказал Белесков.

По его информации, сейчас каркас корабля построен на 70%, последняя информация о том, что его собираются все-таки достраивать появлялась в прошлом году.

«Ситуация неопределенности — это худшее что может быть. Уже бы приняли окончательное решение, сказали бы: у нас нет денег», – отметил эксперт.

Реализация дорогостоящей программы «Корвет» перенесена на отдаленные сроки: сдача первого корабля, проектирование которого началось почти 15 лет назад, запланирована на 2022 год. Проблема в том, что возводящий корвет Черноморский завод обанкротился и был продан в частные руки.

Программа «Корвет» предусматривает постройку 4 кораблей проекта 58250 типа «Владимир Великий». Стоимость строительства судов составит почти 32 млрд гривен.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский признал, что Украина не в состоянии производить боевую авиацию, а ее потолок – броневики “Дозор” и минометы” “Молот”.