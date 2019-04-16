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16.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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Украина окончательно потеряла веру в победу Порошенко

Всеукраинский репрезентативный опрос общественного мнения показал, что большая часть жителей Украины поддерживает и уверена в победе на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Респондентам предлагался список из 12 общественно-политических деятелей, в том числе с двумя участниками второго тура выборов президента. Лучшее отношение среди населения имеет Владимир Зеленский, сейчас к нему позитивно относятся 54% украинцев, негативно – только 17% украинцев», – рассказал соцуиолог.

При этом, согласно соцопросу, действующей президент Петр Порошенко находится на восьмом месте по позитивному отношению украинцев, которое в то же время уступает количеству негативных отзывов.

«Если говорить о втором участнике во втором туре выборов Петра Порошенко, то к нему сейчас позитивно относятся 18%  и 58% процентов – негативно», – отметил Грушецкий.

Кроме того, по мнению опрошенных, именно шоумен Владимир Зеленский имеет наибольшие шансы на победу во втором туре президентских выборов.

«Более половины населения – 57% считают, что во втором туре победит именно Владимир Зеленский. Победы Петра Порошенко ожидают 14% украинцев, и еще 29% пока не знают, кто имеет большие шансы на победу», – констатировал социолог.

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