Украина окончательно распрощалась с Крымом
Ракетные обстрела Крыма делают перспективу возвращения полуострова в состав Украины окончательно невозможной.
Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А чего хотят те, кто сегодня наносит удары по Крыму и вооружает Украину современным оружием в цивилизованных Европе и США? Они хотят решить свои интересы. Они хотят обезлюдить Украину. Мы это понимаем. Но они всерьез верят, что Крым вернется в Украину. Вспомните, как там голосовали люди. Это тогда, когда не был еще Крымский мост построен, не была создана экономика. Крым тогда еще не почувствовал, что он может сам развиваться», – сказал Васильев.
Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свою легитимность еще и потому, что сделал жизнь граждан страны невыносимой.
«Мало того, что сегодня во главе Украины стоит юридически не легитимный президент, он утратил всякую легитимность», – сказал Васильев.
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