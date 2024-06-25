Украина окончательно распрощалась с Крымом

Елена Острякова.  
25.06.2024 21:18
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Терроризм, Украина


Ракетные обстрела Крыма делают перспективу возвращения полуострова в состав Украины окончательно невозможной.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракетные обстрела Крыма делают перспективу возвращения полуострова в состав Украины окончательно невозможной. Об этом...

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«А чего хотят те, кто сегодня наносит удары по Крыму и вооружает Украину современным оружием в цивилизованных Европе и США? Они хотят решить свои интересы. Они хотят обезлюдить Украину. Мы это понимаем. Но они всерьез верят, что Крым вернется в Украину. Вспомните, как там голосовали люди. Это тогда, когда не был еще Крымский мост построен, не была создана экономика. Крым тогда еще не почувствовал, что он может сам развиваться», – сказал Васильев.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свою легитимность еще и потому, что сделал жизнь граждан страны невыносимой.

«Мало того, что сегодня во главе Украины стоит юридически не легитимный президент, он утратил всякую легитимность», – сказал Васильев.

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