Украина окончательно распрощалась с Крымом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ракетные обстрела Крыма делают перспективу возвращения полуострова в состав Украины окончательно невозможной.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«А чего хотят те, кто сегодня наносит удары по Крыму и вооружает Украину современным оружием в цивилизованных Европе и США? Они хотят решить свои интересы. Они хотят обезлюдить Украину. Мы это понимаем. Но они всерьез верят, что Крым вернется в Украину. Вспомните, как там голосовали люди. Это тогда, когда не был еще Крымский мост построен, не была создана экономика. Крым тогда еще не почувствовал, что он может сам развиваться», – сказал Васильев.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свою легитимность еще и потому, что сделал жизнь граждан страны невыносимой.

«Мало того, что сегодня во главе Украины стоит юридически не легитимный президент, он утратил всякую легитимность», – сказал Васильев.