Украина окончательно «стирается» с повестки дня Запада – Соскин

Тема войны Израиля и ХАМАС, а также общей напряженности на Ближнем Востоке – стирает Украину с информационной повестки западных государств.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня все лидеры сосредоточены – и Франции, и Германии, и Европейского союза – только на теме Израиль, Палестина, ХАМАС, Хезболла, Иран. Тут уже Украины нет вообще. То есть, Украина вообще выходит, как я раньше описывал, что будут такие сценарии, – она выходит из повестки дня, ее просто стирают.

Реальность Украины, которая формируется Зеленским, «Слугами народа», она стирается с геополитического пространства, ее просто нет. Она стирается из реальности Соединенных Штатов Америки, ее просто становится все меньше – Украины в повестке дня США», – отметил Соскин.