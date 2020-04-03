03.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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Украина оплатила кредиты МВФ полной утратой суверенитета – Суслов




Украина еще при Ющенко начала влезать в долги и к настоящему времени попала в долговую зависимость настолько, что международные финансовые структуры уже могут диктовать ей внутреннюю и внешнюю политику.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После обретения независимости Украина не имела государственного долга. Долг СССР взяла на себя Россия и она его выплатила. Поэтому у нас не было потребности в кредитах для того, чтобы возвращать какие бы то ни было долги. И в начале программы сотрудничества с МВФ действительно ограничивались главным образом получением относительно небольших сумм, которые действительно пополняли валютные резервы, и использовались для поддержания курса национальной валюты.

Но всегда кажется соблазнительным жить в кредит. Все это у нас ускорилось при Ющенко, когда пошли массовые заимствования как у МВФ, так и у частных кредиторов. Наш внешний долг начал катастрофически расти. Кому-то тогда казалось, что чуть ли не расцвет наступил, но Украина в значительной мере жила за чужой счет. При президентстве Ющенко внешняя задолженность увеличилась больше чем на 70 млрд долл. Очевидно, был избран ошибочный курс.

Этот курс диктовался с Запада – президент Ющенко был первым в Украине политиком, который открыто представлял интересы Запада. Задача (финансовых) организаций – в том, чтобы навязать слаборазвитым странам займы, а потом уже диктовать им политику внешнюю и внутреннюю.

Проблема сейчас даже не в том, что мы обсуждаем рынок земли, проблема – в том, что мы даже не говорим, что это нужно Украине. Обратите внимание на заявление президента Зеленского накануне голосования – он сказал: «мы вынуждены это принимать, потому что этого от нас требует МВФ, без этого не будет кредитов, без этого будет дефолт.

То есть, он фактически признался в том, что Украина перестала быть суверенным государством. Нашу внутреннюю политику нам диктуют извне», – резюмировал Виктор Суслов.

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