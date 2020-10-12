Украина опоздала: к Донбассу примеряют «карабахский сценарий 2.0»

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Разрешение конфликта вокруг Нагорного Карабаха во многом может стать прецедентом, на примере которого на ситуацию с Донбассом уже будут смотреть совсем по-другому.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил руководитель стратегической группы «София», украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о том, что Нагорный Карабах может стать прецедентом для Донбасса. Я говорю, прежде всего, о геополитической и политико-правовой стороне дела, не более и не менее. Потому что в случае, если «через не могу» стороны пойдут на этот прецедент – признание непризнанной республики, даже в малом объеме, а по специфике конфликта им придется разрабатывать свой внутренний эксклюзивный план.

Этот план может быть для нас и несущественен – там вопросы перемещения, этническое расселение, внутренние гарантии безопасности, сдерживание внутренних конфликтов на религиозной почве, то, что, например, вряд ли имеет смысл для наших войн. Я уже не говорю о масштабе.

Но признание непризнанного в этих условиях может использоваться как прецедент и предложение – так подойти к вопросу Донбасса.

А Украина, теряя 20-й год, может оказаться в положении, когда тоже будет предложено для того, чтобы не просто заморозить и прикрыть конфликт, а для того, чтобы разрешить геополитически, пойти на этот в кавычках карабахский сценарий 2.0.

Я считаю, что для украинской политики эта ситуация, конечно, будет крайне напряженной и конфликтной, и я считаю – тут некого винить украинским политикам кроме как самих себя», – заявил политолог.

«Повторюсь, грубо скажу – про##али 20-й год. Причины, и какими аргументами украинскую правящую элиту заставили тянуть до осени и теперь идти на этот вариант заморозки, безвыходной заморозки, возможно даже подрыва в будущем нормандского процесса, мне неизвестны.

Но я делаю выводы по факту, что Украину подводят к тому, что выходом из войны будет не так называемая реинтеграция и какие-то новые согласованные позиции с РФ, а какой-то новый инновационный вариант через вынужденное признание с ограничениями.

Вы знаете, что это означает на практике в большой мере? Это означает, что Украина таки получит вот этот для некоторых так называемых политологов «омрияный (долгожданный, желанный – ред.) статус фронтира» обновленного Запада.

Но очень специфическая фронтира – Украина окажется в так называемом кольце «БритАмерики», окружающей обиженную и амбициозную Европу», – добавил Ермолаев