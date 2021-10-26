«Украина опоздала. Обеспечить ее газом смогут лишь марсиане» – Пикин

26.10.2021 13:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина выступила с предложением на 55 миллиардов кубометров в год увеличить транзит газа в ЕС через свою ГТС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге написал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Он уточнил, что эти объемы равным по мощности газопроводу «Северный поток – 2». Предложение адресовано всем желающим, которым обещают представить льготы вдвое меньшую плату за транзит. Таким образом Украина, идя на снижение платы за транзит, предпринимает еще одну попытку остановить запуск «СП-2».

Впрочем, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что никто, кроме России, не сможет обеспечить украинской ГТС дополнительный транзит.

«Теоретически, возможны локальные поставки, но на порядок меньше предлагаемых Киевом объемов», – считает Пикин.

По его словам, Россия вряд ли захочет использовать украинскую трубу сверх законтрактованных 40 миллиардов кубометров даже в случае снижения транзитных тарифов, поскольку Москве будет выгоднее пользоваться собственным СП-2, который не только современнее и надежнее, но и гораздо короче украинского аналога.

«Киев опоздал со своим предложением более чем на десятилетие — его надо было сделать еще в 2009 году, когда идея строительства СП-2 только обсуждалась. В настоящий момент заполнить украинскую ГТС смогут разве только марсиане», — резюмирует Пикин.