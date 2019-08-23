Украина определилась со своим претендентом на «Оскар»

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Наримана Алиева “Домой” в качестве национального претендента на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает со ссылкой на сообщение Комитета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата от Украины – фильм “Домой”, режиссер Нариман Алиев. Поздравляем команду фильма”, – указали в Комитете.

В этом году в национальном отборе на выдвижение фильма на премию “Оскар” принимал участие только один украинский фильм – кинолента члена Европейской киноакадемии, режиссера Наримана Алиева “Домой”.

Фильм “Домой” (Evge – на крымскотатарском) – полнометражный дебют украинского и крымскотатарского режиссера Наримана Алиева. Сюжет ленты рассказывает, как отец с младшим сыном едут в Крым хоронить старшего, погибшего во время войны на Донбассе.

Отца сыграл известный украинский и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, который снял провалившийся в прокате пропагандистский фильм “Киборги” о событиях в Донецком аэропорту.

Фильм стал одним из победителей конкурса кинопроектов патриотического направления Министерства культуры Украины 2018 года.