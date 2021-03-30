Подпишись на рассылку
30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина опрометчиво сделала из России своего врага – Бортник

Новости Украины

В 2014 году Украина сделала из России своего противника, и теперь имеет у своих границ многочисленные войска, развитую военную инфраструктуру и постоянные учения.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нужно понимать, что до 2014 года у России вообще не было войск на границе с Украиной. Мы же были западным приграничьем СССР. Россия только после 2014 года начала развивать свою инфраструктуру вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях. У Украины тоже не было войск на границе с Россией.

Сейчас на границе действительно становится войск всё больше и больше. Действительно, Россия на учениях тренирует выдвижение на Запад, потому что основной российский противник находится на Западе, прежде всего это НАТО, ну и конечно Украина в нынешнем виде. Доля правды в том, что Россия стягивает войска, есть, но это не означает, что Россия готовится напасть на Украину и развязать большую войну», – считает Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть