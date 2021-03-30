Украина опрометчиво сделала из России своего врага – Бортник

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В 2014 году Украина сделала из России своего противника, и теперь имеет у своих границ многочисленные войска, развитую военную инфраструктуру и постоянные учения.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нужно понимать, что до 2014 года у России вообще не было войск на границе с Украиной. Мы же были западным приграничьем СССР. Россия только после 2014 года начала развивать свою инфраструктуру вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях. У Украины тоже не было войск на границе с Россией.

Сейчас на границе действительно становится войск всё больше и больше. Действительно, Россия на учениях тренирует выдвижение на Запад, потому что основной российский противник находится на Западе, прежде всего это НАТО, ну и конечно Украина в нынешнем виде. Доля правды в том, что Россия стягивает войска, есть, но это не означает, что Россия готовится напасть на Украину и развязать большую войну», – считает Бортник.