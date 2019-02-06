06.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские военнослужащие на направлении Сокольники – Крымское якобы уничтожили бронированную боевую машину Народной милиции ЛНР. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает Штаб «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковый подразделение, произвели пуск управляемой ракеты украинского ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – прим. ред.) «Стугна-П» по вражескому бронированному объекту и уничтожили его вместе с экипажем.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых», – сообщают в пресс-службе.