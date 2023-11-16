Украина опускается вниз списка приоритетов США

Анатолий Лапин.  
16.11.2023 14:15
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Украине будет все сложнее выбивать себе финансирование у США.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский экономический аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине будет все сложнее выбивать себе финансирование у США. Об этом в эфире видеоблога...

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«Найти деньги будет очень-очень сложно, а это приведет к тому, что будут сокращать бюджетные расходы. Поэтому нам выбивать помощь для себя будет все сложнее и сложнее, потому что сокращать расходы будут по мере приоритетности.

Поэтому, когда у министра финансов США будет выбор сократить помощь Украине или сократить помощь американским ветеранам, или, например, финансирование системы образования, или финансирование на социальное страхование или медицинское страхование для бедных американцев, то, естественно, в предвыборной гонке я не думаю, что министр финансов США будет сокращать финансирование ветеранов или медицинское страхование лиц старше 65 лет», – сказал эксперт.

«А тут еще проблема на Ближнем Востоке, она не решится в ближайшее время, – я имею в виду ситуацию в Израиле, секторе Газа. А Израилю нужно помогать, Америка относится к Израилю как к ключевому союзнику на Ближнем Востоке и, к сожалению для нас, в приоритетной помощи Израиль всегда будет на одну ступень выше. Плюс помощь Тайваню, плюс строительство стены на мексиканской границе», – заявил Кущ.

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