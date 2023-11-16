Украина опускается вниз списка приоритетов США

Украине будет все сложнее выбивать себе финансирование у США.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский экономический аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Найти деньги будет очень-очень сложно, а это приведет к тому, что будут сокращать бюджетные расходы. Поэтому нам выбивать помощь для себя будет все сложнее и сложнее, потому что сокращать расходы будут по мере приоритетности.

Поэтому, когда у министра финансов США будет выбор сократить помощь Украине или сократить помощь американским ветеранам, или, например, финансирование системы образования, или финансирование на социальное страхование или медицинское страхование для бедных американцев, то, естественно, в предвыборной гонке я не думаю, что министр финансов США будет сокращать финансирование ветеранов или медицинское страхование лиц старше 65 лет», – сказал эксперт.