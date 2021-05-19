Украина опустилась до прислуживания нардепу Гончаренко

19.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Одиозный нардеп Украины Алексей Гончаренко гордится тем, что ему удалось заблокировать сотрудничество своей страны с Белоруссией в научной сфере.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня среди проектов распоряжений Кабмина был вопрос о внесении изменений в проект протокола между Украиной и Белоруссией про производственную и научно-техническую кооперацию. Напомню, Украина заморозила отношения с диктатором, а ПАСЕ рекомендовала всем членам Совета Европы остановить какое-либо сотрудничество с Лукашенко до прекращения репрессий и освобождения политических заключенных. Как председатель межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» считаю, что принятие такого акта могло бы означать легитимизацию сотрудничества с режимом Лукашенко. К счастью, после моего замечания этот вопрос исключили из повестки», – написал Гончаренко.