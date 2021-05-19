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19.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Идиотизм, Наука, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украина опустилась до прислуживания нардепу Гончаренко

Новости УкраиныОдиозный нардеп Украины Алексей Гончаренко гордится тем, что ему удалось заблокировать сотрудничество своей страны...

Одиозный нардеп Украины Алексей Гончаренко гордится тем, что ему удалось заблокировать сотрудничество своей страны с Белоруссией в научной сфере.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня среди проектов распоряжений Кабмина был вопрос о внесении изменений в проект протокола между Украиной и Белоруссией про производственную и научно-техническую кооперацию.

Напомню, Украина заморозила отношения с диктатором, а ПАСЕ рекомендовала всем членам Совета Европы остановить какое-либо сотрудничество с Лукашенко до прекращения репрессий и освобождения политических заключенных.

Как председатель межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» считаю, что принятие такого акта могло бы означать легитимизацию сотрудничества с режимом Лукашенко. К счастью, после моего замечания этот вопрос исключили из повестки», – написал Гончаренко.

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