Украина опять безнаказанно ударила по Донбассу: Есть жертвы

05.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате обстрела Украиной северо-запада прифронтовой Горловки погиб защитник ДНР. Об этом у себя в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Горловском направлении потери среди Народной милиции. Известно об одном погибшем, есть раненые», – написал военкор.

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По информации СЦКК ДНР, утром с позиций в районе подконтрольного Киеву Дзержинска (переименованный декоммунизаторами в «Торецк») в направлении посёлка шахты им. Гагарина Горловки применялось стрелковое оружие и снайперское вооружение.

Кроме того, со вчерашнего дня украинские боевики вели огонь и на Донецком направлении. Так, по данным СЦКК, помимо миномётов, ВСУ применили РСЗО 9П-132 Град-П «Партизан», в результате чего зафиксированы повреждения фасада, остекления, кровли и обшивки лоджии домостроения по улице Привокзальной города Донецка.

При этом, по словам Руденко, приказа открыть огонь на подавление бойцы ДНР не получали. «ВСУ вели обстрел по населённому пункту Спартак, под огонь попали также окраины Донецка район аэропорта. Удары наносились минометами калибром 120мм. Огневые точки ВСУ уничтожены не были», – сообщил военкор.

Ситуацию эмоционально прокомментировал военный журналист Александр Сладков. «Уже и Спартак обкладывают? Да… Ситуация, как в вагоне электрички: зашел хулиган, уже и оскорбил всех, и ударил каждого второго, и помочился в проходе, а все здоровенные мужики делают вид, что ничего не происходит», – написал Сладков у себя в Telegram.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своём блоге признал, что складывающаяся ситуация деморализует не только мирных жителей, но и военнослужащих.

«Ежедневные военные призывы к мировому сообществу защитить нас; создание из наших воинов-защитников в официальных заявлениях образа потерпевших и не способных себя защитить слабаков создали ряд проблем: понижение боевого духа наших воинов; сокращение мобилизационного ресурса. Призывники хотят быть героями, а не теми, о ком говорят ежедневно, как о беспомощных потерпевших, чьё командование ежедневно просит мировое сообщество о защите; неуважение к нашим бойцам со стороны местного населения, которое ежедневно слышит в телевизоре, что наши бойцы только терпят обстрелы и погибают, не бьют врага, а, значит, никого не защищают. Это всё имело бы малейший смысл, если бы риторика противника была такой же. Но нет. Информационная повестка укров совершенно иная, к сожалению», – констатирует Безсонов.