Украина опять ударила по Белгороду из чешских РСЗО

Михаил Рябов.  
08.01.2024 22:31
  (Мск) , Москва
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Белгород, ВСУ-убийцы, Дзен, Происшествия


Как и во время кровавого обстрела накануне Нового года, сегодня вечером Украина вновь ударила по Белгороду из чешских систем залпового огня RM-70 «Вампир», российской ПВО удалось перехватить 10 реактивных снарядов, сообщило Минобороны.

Тем не менее, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде есть раненые и разрушения.

Как и во время кровавого обстрела накануне Нового года, сегодня вечером Украина вновь ударила...

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«По предварительным данным, есть трое пострадавших – женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В городе в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены.

В районе повреждена крыша частного домовладения»,  – сообщил Гладков.

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