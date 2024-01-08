Украина опять ударила по Белгороду из чешских РСЗО
Как и во время кровавого обстрела накануне Нового года, сегодня вечером Украина вновь ударила по Белгороду из чешских систем залпового огня RM-70 «Вампир», российской ПВО удалось перехватить 10 реактивных снарядов, сообщило Минобороны.
Тем не менее, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде есть раненые и разрушения.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«По предварительным данным, есть трое пострадавших – женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
В городе в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены.
В районе повреждена крыша частного домовладения», – сообщил Гладков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.