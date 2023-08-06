Украина опять ударила по мостам, связывающим Крым с материком

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Украина сегодня в очередной раз за последнее время нанесла удар по Чонгарскому мосту, который обеспечивает транспортное сообщение полуострова с Херсонской областью и является частью т.н. сухопутного коридора.

«Нацисты нанесли ракетные удары по мосту. Всего сообщают о трёх-четырёх прилётах. Объём повреждений пока неизвестен», – сообщил Владимир Рогов, представитель движения «Вместе с Россией».

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Также об ударе по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, сообщает волонтер Алексей Живов: «В Геническе прилёты в районе Стрелки. Несколько ракет. Возможно, били по дорожной инфраструктуре».

«Трудно рассуждать, зачем это делается. На территории Арабатской стрелки находятся три села. Зачем этих жителей отрезать от Геническа? В предыдущий раз ракета ВСУ в цель не попала, а попала в обыкновенный жилой дом, где убила отца вместе с сыном. Их просто завалило кирпичами. Кстати, тогда Storm Shadow не разорвалась. Ее военные наши увезли на исследование. Сейчас попали в газовую трубу. Жители города сообщают, что в некоторых районах газа уже нет», – рассказал «ПолитНавигатору» общественник Геннадий Сивак из Геническа.

Официально губернатор Владимир Сальдо сообщает:

«Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьёт по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным – они невелики и будут устранены быстро».