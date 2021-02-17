«Украина остается без ракет, самолетов и пилотов» – военный эксперт

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У ВСУ скоро не останется самолетов, способных осуществлять пуски ракет, как и пилотов, допущенных к этим пускам.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Чмута, решение о модернизации советских противорадиолокационных ракет Х-58У, которое было принято минобороны, имеет спорную эффективность и скорее направлено на «поддержку штанов» предприятий военной промышленности, чем на укрепление обороноспособности.

«У нас есть три основных вида ракет и две платформы, два носителя. Это Су-25, штурмовики, которые могут нести Х-25, и Су-24М, бомбардировщики фронтовые, которые могут нести Х-58У. Это самая мощная управляемая ракета, которая у нас есть. Суть ее в чем – есть радиолокационная станция ЗРК противника, есть контейнер, который, условно, ее выявляет, и есть ракета, которая ее должна уничтожить – противолокационная ракета.

У нее большая дальность полета, можно стрелять, в том числе по кораблям, поэтому можно использовать как противокорабельную ракету. Тут есть несколько нюансов. Первый нюанс – сама платформа, Су-24, в принципе для Украины бесперспективная, будет эксплуатироваться еще какой-то период времени и в будущем должна быть заменена на единый боевой самолет.

Сколько у нас этих ракет никто не знает, на моей памяти не было ни одного пуска. Вот, сколько я занимаюсь военной темой, лет 10-15, не было. Может быть, в начале 90-х. Сколько этих ракет есть, тоже неизвестно. Сколько есть людей, которые способны их запускать, потому что это тоже определенный процесс, и у нас немного летчиков, которые допущены к пускам управляемых ракет «воздух-земля».

Непонятно, сколько это все будет нам стоить – это ключевой вопрос, сколько денег, сколько это займет времени – никто не знает. И если это малые ресурсы и максимальный результат, и у нас таких ракет 200 штук, то есть смысл, учитывая, что эти самолеты еще лет десять будут точно летать.

Если у нас сейчас таких ракет десять и мы вложим в проект, испытания, потом пуски и потом еще что-то, потом модернизировать самолет, и в итоге получим два модернизированных самолета и десять ракет за пять или десять лет – это путь в никуда, путь поддержки штанов этой постсоветской промышленности», – заявил Чмут.