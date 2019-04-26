Украина остается в СНГ

26.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на декларации, Киев так и не подал заявку на выход из Содружества независимых государств.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

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«Украина юридически остается в составе Содружества независимых государств. Мы даже держим в исполкоме СНГ кабинеты, закрепленные за украинскими представителями. И хотя де-факто Украина, к сожалению, свернула свое участие, особенно нас беспокоит тот факт, что она отказывается от участия в некоторых договорах и соглашениях, которые ранее подписала. Это не в интересах граждан Украины, не в интересах других государств СНГ», — сказал Лебедев.

Он также сообщил, что в СНГ внимательно наблюдали за ходом выборов на Украине и внимательно изучают, что говорит сейчас новоизбранный президент Владимир Зеленский.

«Я направил ему поздравление по случаю избрания и выразил надежду, что Украина вернется к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках СНГ. Я уверен, что сама жизнь подскажет Украине правильное решение. А оно заключается в том, что с соседями надо дружить и выстраивать конструктивные отношения. Мы на это очень надеемся», – заявил председатель исполнительного комитета СНГ.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор» украинский президент Петр Порошенко поручил правительству начать выход Украины страны из СНГ.