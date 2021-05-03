Украина остаётся без транзита, а судьбу Донбасса США и РФ решат вдвоём – киевский эксперт

03.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США будут обсуждать с Россией вопросы Донбасса, а достройка “Северного потока-2” позволит россиянам использовать больше рычагов давления.

Об этом в эфире Телеканала КРТ заявил руководитель аналитического центра “Третий сектор” Андрей Золотарев.

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“США так или иначе будут коммуницировать с Россией, и наверняка в этой коммуникации – вопросы Донбасса. К сожалению для Украины, будут говорить о ней, но без нее. И возможно, очередной раз нас поставят перед фактом”, – заявил Золотарев.

По его словам, Донбасс – это часть Украины, которая на протяжении семи лет отдалялась от нее все дальше и дальше. Донбасс для Украины потерян, если не навсегда, то на долгие-долгие годы, считает эксперт.

“С учетом той гуманитарной политики, которая проводится у нас, а также того, что сепаратисты из ЛДНР у нас числятся как террористы… Это лексика войны. Для меня маркером было бы, если бы эта машина военной пропаганды была поставлена на реверс. Хотя бы, чтобы этих людей называли сепаратистами, потому что террористами они нигде кроме Украины не признаны. Где решение судов? Это довольно серьезное обвинение”, – отметил он.

“России надо достроить Северный поток-2, и уже буквально в середине июня это должно случиться. После этого у нее появляется больше инструментов для достижения тех же целей такими же методами. Снижение объема транзита газа через территорию Украины, например. Это 1,5-2 млрд долларов ежегодно потеря для Украины. Или возникнет какая-нибудь проблема в Керченском проливе, и сократится валютная выручка Украины. С чем останемся – с деньгами от распродажи земли или деньгами заробитчан?” – тревожно резюмирует Золотарев.