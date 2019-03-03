Украина остаётся главным противоречием между США и Россией

03.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Судьба Украины является единственным глобальным вопросом, по которому между Россией и США в обозримой перспективе маловероятен компромисс, однако, несмотря на все противоречия, достижение договоренностей не исключено.

Об этом в эфире телеканал «TV Центр» заявил американский политолог Ариэль Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что их (администрации США, – прим. ред.) задача – это через санкции заставить Россию пересмотреть свою внешнюю политику, особенно в отношении Украины и Сирии. Я, честно говоря, не вижу, кроме Украины, никаких больших, фундаментальных вопросов, по которым мы не сможем договориться. Да и по Украине, может быть, мы тоже сможем договориться», – отметил он.

«Другой вопрос, который я себе задаю – это как им потом из этих санкций выходить, потому что санкции не могут быть вечными», – добавил эксперт.