Украина остаётся в лузерах: экономики Китая, США и ЕС валятся – экперт

07.04.2020, Киев, Игорь Петров

Карантинные меры в крупнейших экономиках мира уже привели к серьезному экономическому кризису, и эти процессы будут нарастать, поскольку являются частью большого экономического цикла. В итоге, в обозримом будущем, многие отрасли экономики перестанут существовать.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все первичные уклады должны умереть – добыча угля, добыча руд, добычи нефти, добыча газа. Умирать будут большие конвейерные производства, большие заводы будут умирать, металлургические, прежде всего. То есть все, что требует огромных затрат, содержания, большого использования воды, энергии, тепла, воздуха – должно все умереть. Это все экстенсивное, и вот этот процесс уже происходит.

В эти периоды очень сильно меняется общество, это очень тяжелые периоды для людей пожилого возраста – уходит то, в чем они жили – их условия жизни уходят. Это очень депрессивно сказывается на этих людях, уходят целые поколения. И здесь еще так совпало, что вот эта зараза из Китая ударила прежде всего по людям, который уже стояли на пороге смерти.

Уходит вся старая цивилизация.

Поэтому мировая экономика уже будет не просто стагнировать, она вся рушится. Рушится и финансовая составляющая. Прежде всего – доллар, но и евро. Для доллара угроза есть потому, что Трамп просто безумно печатает этот доллар. Они напечатали только сейчас и раздали 2,2 десятых триллиона.

Учитывая, что они фактически являются банкротом, они уже не в состоянии обслуживать свой национальный долг, который превысил 22 триллиона долларов – это космическая сумма – они, по сути, уже находятся почти в состоянии дефолта. Еще и это кризис, эта болезнь, этот обвал, этот нефтяной шок.

Та ситуация которая сегодня сложилась, она только начинает раскручиваться, это ещё только начало. Как говорится, это только цветочки, может даже это только раскрывшиеся черные почки, а будут еще черные цветочки. А вот уже ягодки… какие будут – это даже страшно подумать. Поэтому надо говорить, что есть обвал экономики.

Если Китай считал, что у него очень тяжело прошел 2019 год, то этот 2019 год – это будет для них счастьем последним, коммунистического расцвета. Все только начинается. Представьте, что если у Китая не будет вообще в этом году роста (а к этому и идёт), и не просто не будет роста, а будет обвал, например на 3-4 процента. То есть, Китай может рухнуть в 2020 году по совокупности на 10 процентов – было 6% роста, 4 – в минус, в отрицательную сторону.

Для Китая это безумно много, это, все-таки, где-то 16 процентов мировой экономики. Представьте себе, что теперь этого не будет. Плюс в Китае огромное количество внешних инвестиций, он вывез много государственного капитала в африканские, латиноамериканские и некоторые азиатские страны. Но они все тоже теперь обвалились.

Это – огромный фактор, которого не было. Второй фактор – это США которые просто рушатся. Трамп пытается их стимулировать, но он понимает, что если ввести чрезвычайное положение, то рухнет вся экономика. Штаты основаны на капитализме, не будет капитализма – не будет США. Их основа – средний класс, предпринимательство. Они печатают доллар, но они выталкивают вовне, для вот таких лузеров, стран как Украина, а тут население тупо его скупает.

Нет зон стабильности, нет тех, которые раньше «тянули» всю эту мировую систему. В США уже точно тоже будет рецессия, роста не будет, долг у них растет, банкротства и кредиты растут, девальвация доллара усиливается, а роста материального нет. Таким образом, США превращаются тоже в государство падения. У них появляются и быстро будут развиваться энтропийные воронки.

Европа находится в тяжелейшем положении. По сути, Италия была самым слабым звеном. Великобритания, которая была «локомотивом» ЕС, ушла в отдельное плавание. Они успели удрать с банкета смерти, им себя будет спасать легче, чем спасать все эти страны ЕС, которые все падают.

В Германии началась открытая рецессия, Франция – мировой должник, у неё огромный долг, и она не в состоянии этот долг обслуживать. Плюс у них 2/3 роста было за счет усиления потребления. А потребления не будет. То есть, значительная часть роста ВВП во многих развитых странах была определена огромными объемами потребления.

Богатые страны разработали модели потребления – сфера услуг, сфера развлечений, сфера туризма и так далее. Это все создавало огромный приток денег и стабильности. Сегодня этого уже нет, и теперь начинают обнажаться проблемы Европейского Союза, а это огромный долг.

Самый большой должник – это Италия, у нее долг превышает 240% ВВП. То есть, она оказывается сейчас самым слабым звеном. Плюс у них у власти определенные силы, плюсы очень серьезно изменились социальные настроения. Италия может заявить о выходе из Шенгенской зоны и о том, что она вводит свою национальную валюту. Она считает, что она не может тянуть всех остальных – надо тянуть посткоммунистические страны – Хорватию, страны Балтии, с Грецией очень тяжелая ситуация», – констатирует Олег Соскин.