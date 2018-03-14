14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина осталась без кредитов, в бюджете – огромная дыра

Киевские СМИ клеймят МВФ за предательство – фондом выделил всего четыре транша, Украине предоставлено 8,5 из обещанных 17 миллиардов долларов.

Об этом пишет газета «Украина молодая».

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Издание напоминает, что основные требования МВФ для получения денег Киевом осталось неизменным – распродажа черноземов и снятие моратория на экспорт леса-кругляка (вырубка лесов Карпат).

За это на Западе обещают предоставить «незалежной» еще миллиард долларов кредита.

«В 2018 году, кстати, на обслуживание госдолга пойдет 14% нашего бюджета. А в 2019-20 годах эта цифра будет еще больше», – напоминает издание о затратах по уже существующим долгам.

А еще одна киевская газета «День» добавляет: «В 2018-2019 годах Украина должна вернуть внешних кредитов и процентов на сумму более 12 млрд долларов. В то же время валютные резервы страны остаются ниже прогнозируемых Международным валютным фондом: 18,6 млрд долларов на конец января вместо 22,3 млрд запланированных».

При этом, вероятнее всего, очередной транш Украина так и не получит, поскольку перед выборами власть не пойдет на земельную реформу и снятие моратория на продажу леса.

«Как известно, земельная реформа имеет неоднозначное восприятие в украинском обществе, а ряд политических сил выступает против этих изменений. Поэтому велик шанс, что кредит мы можем не получить вообще. В этом случае власти придется думать, как она сможет погасить государственный долг в размере двух триллионов гривен», – подводит неутешительный итог киевское СМИ.