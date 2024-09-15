Украина осталась без обещанного Patriot от Нидерландов – от проекта отказалась одна из стран НАТО

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Нидерланды не могут передать Украине обещанную систему Patriot, пишет местное издание NL Times.

Как отмечается в публикации, еще в конце июня Министерство обороны этой европейской страны, в своем парламентском отчете обещало, что Нидерланды и их союзники по НАТО совместно предоставят Украине комплексную систему противовоздушной обороны Patriot.

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Однако, прошло три месяца, и источники издания в военном сообщили журналистам, что передача Patriot не состоится, поскольку неназванный союзник Амстердама отказался от участия в проекте.

И это несмотря на то, что в мае Минобороны Нидерландов объявило, что имеет «основные компоненты» ПВО, уже готовые к отправке. Дополнительные компоненты должны были поставить другие страны НАТО.

Но на этой неделе министр обороны Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили в Киев радар, а еще три пусковые установки будут переданы в ближайшее время. Но другие страны, поддержавшие инициативу, все еще ищут у себя в закромах компоненты для завершения системы, сказал Брекельманс.

«Мы все еще работаем над этим. Обсуждения продолжаются с несколькими партнерами», – сказал он.

В то же время неназванный представитель министерства обороны сообщил, что недавно ведомство было информировано «об отказе одной из стран от предоставленного ранее обязательства».

О какой именно стране идет речь — не сообщается.