Украина осталась с носом: республиканцы не пошли на уступки по финансированию Киева

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Финансирования Украины со стороны США не будет до тех пор, пока не будет решен вопрос границы с Мексикой.

Об этом журналистам после встречи с президентом США Джо Байденом заявил спикер Конгресса Чак Шумер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шумера, кроме того, конгрессменам нужны ответы от Украины по поводу дальнейшей стратегии и конечных целей войны.

«Мы понимаем, что существует обеспокоенность по поводу безопасности и суверенитета Украины, но американский народ испытывает те же опасения по поводу нашего собственного внутреннего суверенитета и нашей безопасности», – сказал политик.

«Мы понимаем важность того, что необходимо, но, когда я встречался с президентом Зеленским в прошлом месяце, прямо перед Рождеством, он сказал, что необходимым ингредиентом являются системы вооружения, которые им нужны. Есть определенные вещи, которые необходимы для того, чтобы они могли одержать верх. Нам нужны ответы на вопросы о стратегии, о конечной цели игры и об ответственности за бесценное достояние американского народа. Все эти вещи важны, но мы должны настаивать, чтобы граница была главным приоритетом», – заявил Шумер.