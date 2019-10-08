08.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Украина осталась в полном одиночестве перед русским Донбассом

США отказались как-либо участвовать в проблеме разрешения украинского кризиса, а Германия, Франция и Россия будут вместе принуждать Украину к выполнению «Минских соглашений».

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, этот вопрос уже решен.

«Украину будут заставлять выполнять Минские соглашения.

Америка – гуд бай, она занята собой и будет заниматься выборами, ее интересует Украина только с точки зрения – на кого она больше тут будет ставить: на Байдена или на Трампа.

А Франция, Германия и Россия все прекратят, они будут не то, что грубой силой заставлять, но потихоньку они будут подталкивать к тому, чтобы мы выполняли эти соглашения.

Тут уже всё», – констатировал Карасев.

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