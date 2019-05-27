Украина останется американской марионеткой

27.05.2019, Киев, Владимир Гладков

При президенте Владимире Зеленском внешнеполитический курс и оборонная сфера Украины останется под контролем Вашингтона.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие вещи, как внешняя политика, национальная безопасность Украины, вопросы обороны – все они находятся под внешним управлением, и, соответственно, вряд ли они изменятся. Кто бы ни стал президентом, все равно в ближайшее время эти вопросы будут находиться в сфере внешнего управления, поэтому абсолютно не важно, победил Порошенко или Зеленский», – сказал эксперт.

«Если раньше больший вес имел Помпео, то сейчас больший вес может иметь [зять Дональда Трампа] Джаред Кушнер , но от этого не меняется американский вектор влияния на Украину», – резюмировал Бондаренко.