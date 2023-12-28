Украина останется без экономики и без граждан! – русофоб Романенко проклинает мобилизацию

Украинское государство не собирается обеспечивать социальную защиту своим ветеранам и инвалидам войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог и русофоб Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект [о мобилизации] жесть, как частному бизнесу работать в таких условиях – вообще непонятно. Текучка кадров. Государству придётся радикально изменить отношение. Потому что оно рискует остаться без экономики, и без граждан. Я не шучу!», – сказал Ромненко.

Он возмутился, что наплевательское отношение к ветеранам может привести к краху украинского государства.

«Потому что безответственное выхватывание массы людей из гражданской жизни и безответственное бросание их в топку без гарантий для их семей. Как сейчас мы знаем, военные рассказывают, что не выплачиваются и «гробовые» деньги.

И рассказывали о своих мытарствах по поводу ранений, когда человек здоровый нужен государству, а как только его ранили, то по семьсот гривен выплачивают. Хотя он кровью заплатил, чтобы государство было живо и здорово.

Для «Второй украинской республики» наступает момент истины. И начнёт ли перетекать в третью, или посыплется», – подытожил русофоб.