Украина останется без железной дороги

10.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зеленский пафосно «строит» дороги, в рамках так называемой «Большой стройки», одновременно забивая последний гвоздь в крышку гроба украинской железной дороги. Путь в Европу, «независимый» от исторической Родины – России, привёл украинское государство к транспортной зависимости.

Если антиукраинские Зе-чиновники будут и дальше править в «незалежной», то максимум через 5 лет о существовании железных дорог в этой стране будут напоминать фотографии когда-то счастливых пассажиров на перроне. Ж/д отрасль Украины практически уничтожена.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

По сообщению главы «Укрзалізниці» Владимира Жмака, 37% магистральных железнодорожных путей Украины эксплуатируются с просроченными сроками ремонтов. Несмотря на то, что ежегодная потребность реконструкции железнодорожных путей – 2000 км, по факту, с каждым новым годом «незалежности» объёмы ремонта путей резко сокращаются.

К примеру, в 2007 году были реконструированы 1446 км путей, в 2019-м – 260 км, а в 2020-м – 112 км (из необходимых 2000 км!). А 95 процентов поездов подлежат утилизации, так как их возраст составляет от 30 до 53 лет. В модернизацию инфраструктуры и подвижного состава Зе-властью деньги не вкладываются.

По словам главы «Укрзалізниці» Жмака, многолетняя недофинансированность путевого хозяйства привела к увеличению протяжённости путей с просроченными сроками эксплуатации и, соответственно, к уменьшению скоростей. К примеру, на некоторых участках железнодорожной магистрали скорость поездов не превышает 20 км/ч.

Почти каждый день на Украине горят локомотивы и вагоны. Большая часть составов не ремонтировалась со времён Советского Союза. На сегодняшний день «Укрзалізниця» фактически использует советское наследие. От Советского Союза Украине досталось более 22 тысяч километров железных дорог, 18 процентов от всего парка грузовых вагонов СССР – порядка 278 тыс. единиц, а также более 5 тыс. локомотивов.

Но за 30-летие «незалежности» железнодорожная инфраструктура практически уничтожена.

За три десятка лет Украина, некогда имеющая мощную промышленную базу, так и не запустила в массовое серийное производство ни одного локомотива. Б/у локомотивы «незалежные» чинуши закупают у США (естественно, по завышенным ценам). А средства, которые из украинского бюджета выделяются на ремонт пассажирских вагонов, оседают в «нужных» карманах.

Можно сказать, что процесс «декоммунизации» в железнодорожной отрасли Украины прошёл сам собой.

Стоит отметить, что в 2011 году в «незалежной» производили более 50 тыс. грузовых вагонов. Но после того, как Украина, «благодаря» постмайданной власти, осталась без российского рынка сбыта (в РФ шло 80% продукции), найти других покупателей ей не удалось.

«Зелёные» чиновники намерены «спасать» ситуацию. В конце 2020 года Кабмин утвердил амбициозный план реформированию ж/д транспорта. Только вот «реформирование» в понимании Зеленского и его подельников – это дожимание последнего и окончательное уничтожение железнодорожной отрасли.

Главная реформа, которая должна произойти на Украине, – это изгнание из своих денежных кресел антиукраинских чиновников и последующая интеграция Украины в Большую Россию. Ведь без России жизнь населения «незалежной» превратилась в выживание, а железная дорога, как и все другие отрасли, находится на грани ликвидации.