Украина останется для Белоруссии враждебным государством

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим возвращается восвояси. МИД Украины на своем официальном сайте сообщил об отзыве своего посла в Минске для консультаций.

Для Кизима это уже не первый подобный отзыв. Впервые его отзывали в Киев в сентябре 2020 года и это было реакцией на подавление массовых беспорядков, но на родине посол пробыл недолго и вскоре вернулся на рабочее место.

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Кизим был практически непотопляемым. Он умудрился пересидеть в посольском кресле и начало российской специальной военной операции, для которой Белоруссия предоставила свою территорию и инфраструктуру, закрытие украинско-белорусской границы и целый ряд скандалов, но теперь, похоже, покидает Минск надолго, если не навсегда. Посольство Украины в Минске продолжит работать, но ограничится лишь минимальным набором функций.

Предлогом для отзыва посла стала встреча Лукашенко с и.о. главы ДНР Денисом Пушилиным, вызвавшая ожидаемую истерику в Киеве.

Белорусский президент на удивление долго не хотел ссориться с киевским режимом. Уже идет десятый год после принятия Крыма и Севастополя в состав России, а Белоруссия до сих пор официально не признала территориальную целостность главного союзника в полном объеме.

Результатом такого непризнания были упущенные возможности в экономике и некоторая напряженность в отношениях с Россией. До начала спецоперации подобную позицию еще можно было понять – Украина оставалась важным внешнеторговым партнером Белоруссии и несколько миллиардов долларов товарооборота терять было жалко.

Однако после 24 февраля экономические контакты были свернуты. Торговля прекращена, граница не просто заблокирована, но и заминирована с украинской стороны и, к тому же, украинские власти отжали огромное количество белорусской собственности. Одних только железнодорожных вагонов на Украине осталось около 7 тысяч и шансов получить их назад нет практически никаких.

На все это в Минске смотрели с поразительным спокойствием. Не помню, чтобы в белорусском МИД как-то реагировали на отъем белорусской собственности. Многочисленные провокации на границе, включая обстрелы белорусской территории активно обсуждались в СМИ, но не вызывали дипломатической реакции.

После начала боевых действий Украина не только приютила белорусских экстремистов на своей территории, вооружает и тренирует их, но и позволяет регулярно делать заявления о намерении вторгнуться в Белоруссию при поддержке ВСУ для свержения действующей власти.

Хоть раз эта власть потребовала по этому поводу объяснений от украинского посла? Увы, ни разу. Даже беспрецедентная диверсия в Мачулищах, когда украинские агенты на белорусском военном аэродроме атаковали российский самолет А-50 не заставила белорусский МИД вызвать Кизима на ковер. Зато сам Кизим при этом всегда отличался повышенной болтливостью и делал хамские заявления, далеко выходящие за рамки дипломатического этикета.

Украинских дипломатов ловили за руку на организации шпионской сети и вербовке боевиков для участия в военных действий, но все это никак не сказалось на положении посла. Кизим много раз заслужил быть объявленным персоной нон-грата, но сейчас покидает Минск по инициативе украинской стороны, в самой Белоруссии ему так и продолжило бы сходить все с рук.

В чем секрет непотопляемости Кизима? Первое, что приходит в голову – желание Лукашенко стать посредником в российско-украинском конфликте, как это ему удалось в 2014-2015 годах. Тогда переговорный процесс в Минске сильно повысил международный статус белорусского президента и позволил ему выйти из международной изоляции.

Пытался он организовать переговоры между двумя сторонами и в 2022 году, но тогда роль главного посредника быстро перехватил Эрдоган. Может быть, вопреки здравому смыслу, в Минске до сих пор надеялись на вновь заполучить лавры миротворцев. Впрочем, могут быть и другие причины.

Несмотря на крайне напряженные отношения между сторонами, Украина до сих пор воздерживалась от прямой поддержки белорусской оппозиции, а Киев был чуть ли не единственной европейской столицей, куда Тихановской путь закрыт. Ходят слухи и о том, что именно Украина лоббировала в Европе смягчение санкций против Белоруссии.

Все это наводит на мысль о том, что существовали какие-то непубличные договоренности между Украиной и Белоруссией, которые продолжали действовать, несмотря на войну и скандалы и именно в качестве гаранта этих договоренностей Кизим и присутствовал в Минске.

Если украинский посол все-таки вернется в белорусскую столицу – последние сомнения в наличии таких договоренностей исчезнут, ничем другим его присутствие объяснить просто невозможно.

Если не вернется – можно ожидать дальнейших недружественных шагов со стороны Украины. В Раду уже внесено предложение о «признании Белоруссии оккупированной Россией страной», а режима Лукашенко – «марионеточным и подконтрольным Кремлю». Результатом принятия такого решения может стать установление официальных отношений с белорусской оппозицией.

Но для Белоруссии все эти телодвижения уже не будут иметь особого значения. Украина как была для нее враждебным государством, так и останется, экономические отношения заморожены уже давно и в этом отношении ДНР, руководителя которой принимал недавно Лукашенко, является для Белоруссии гораздо более ценным партнером. Участие в послевоенном восстановлении республики принесет серьезную пользу белорусской экономике и, особенно, строительной индустрии, переживающей сейчас не лучшие времена.