Украина: «Остаточне прощевай» принесло обратный эффект

14.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Данные социологов о росте числа жителей Украины, положительно относящихся к России, не должны служить поводом для самоуспокоения. Русофобская пропаганда в Киеве дала сбой и наверняка сделает уроки из происходящего, после чего примется более изощренно промывать мозги и разжигать ненависть к русским.

Об этом в своем блоге рассуждает Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оглушительную перемогу одержали русофобы. Число граждан Украины хорошо и очень хорошо относящихся к России возросло до 57 процентов населения. Это к России, как стране. При этом к россиянам, как к гражданам соседней страны, положительно относятся 77 процентов украинских граждан. С удовольствием посмотрела сопли и вопли Муджабаева», – отмечает автор.

«Тренд на Украине, конечно, очень положительный. «Остаточне прощевай» принесло обратный эффект. Кстати, немаловажным фактором, я думаю, было отсутствие каких-то радикальных мер по прекращению курсирования украинских гастарбайтеров в Россию. Миллионы простых работяг все равно приносят информацию о том, что в России нет никакого негативного отношения к украинцам, что их не считают какими-то чужими, что даже отношение полиции к украинцам значительно смягчилось. Никто в России не считает, что Украина с Россией воюет, при том, что мантра об агрессии России стала частью повседневной риторики украинских СМИ», – рассуждает Шеслер.

«Немалую роль в этой тенденции, конечно, сыграла предвыборная кампания. Когда выплывает то, что самые ярые русофобы являются одновременно самыми большими ворами и коррупционерами, доверие падает и к их риторике. Самый задуренный обыватель начинает задумываться, может все эти проклятия в адрес России только прикрывают желание ограбить под шумок?

Думаю, в этом процессе сыграли роль и несусветные тарифы. Уже невозможно приписать Путину вину за цены на отопление и электричество, но подавить социальный протест можно только угрозой обвинения в сепаратизме и пророссийской деятельности.

И где-то в подсознании возникает обратная связь – если бы у нас были нормальные отношения с Россией, цены на коммуналку не были бы такими страшными», – подчеркивает общественница.

Однако, уточняет Шеслер, «не нужно считать, что эта тенденция постоянна».

«Да…чего-то не подрасчитали политтехнологи на Украине. Конечно, не нужно надеяться на то, что следующий президент Украины учтет эту тенденцию Я уверена, что, напротив, будут сделаны выводы, что украинская пропаганда слишком слаба, и ее нужно только ужесточать.

Русофобия украинской власти – это не нелепая случайность, а закономерная неизбежность. Государство Украина не изменит своего курса на вражду с Россией», – прогнозирует автор.