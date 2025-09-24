Бежавшие с освобождённых территорий «щирые» украинцы столкнулись с наплевательским отношением своего государства, которому важнее платежеспособные поляки.

Об этом на своём канале заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко и отпетая русофобка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Верещук заявила, что Украина обеспечит жильём тех, кто возвращается с Польши. Так у нас тут остались миллионы переселенцев!

Если с ними пообщаться – просто катастрофа. Люди остаются один-на-один со своими проблемами. В лучшем случае кто-то выезжает с семьёй за границу, пока там есть какие-то социальные пакеты для украинцев.

А некоторые вынуждены возвращаться на оккупированные территории, потому что там по крайней мере есть жильё», – сказала Геращенко.