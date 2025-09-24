Украина оставила без жилья миллионы беженцев

Вадим Москаленко.  
24.09.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 170
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Бежавшие с освобождённых территорий «щирые» украинцы столкнулись с наплевательским отношением своего государства, которому важнее платежеспособные поляки.

Об этом на своём канале заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко и отпетая русофобка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие с освобождённых территорий «щирые» украинцы столкнулись с наплевательским отношением своего государства, которому важнее...

«Верещук заявила, что Украина обеспечит жильём тех, кто возвращается с Польши. Так у нас тут остались миллионы переселенцев!

Если с ними пообщаться – просто катастрофа. Люди остаются один-на-один со своими проблемами. В лучшем случае кто-то выезжает с семьёй за границу, пока там есть какие-то социальные пакеты для украинцев.

А некоторые вынуждены возвращаться на оккупированные территории, потому что там по крайней мере есть жильё», – сказала Геращенко.

«Вы представляете себе эту ужасную ситуацию, когда люди пострадали за свою проукраинскую позицию, ведь все ждуны остались на оккупированных территориях.

Люди, которые верят в Украину, готовы отстаивать всё украинское, они выехали на подконтрольные территории, потеряли все, а сейчас им говорят: извините, мы сделаем такую сегрегацию, кто будет с Польши возвращаться, тем мы найдём жильё, а вы снимайте за какие-то деньги.

При этом в бюджете на следующий год сокращаются расходы на выплаты беженцам», – резюмировала она.

