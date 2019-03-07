Украина оставит Европу зимой без газа

07.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Предстоящей зимой по вине «Нафтогаза Украины» поставки российского топлива в Европу могут быть сорваны из-за отказа Киева искать компромисс с Москвой для подписания нового соглашения по транзиту энергоресурсов в ЕС. Новый кризис навсегда уничтожит остатки репутации украинской стороны.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил главный редактор журнала «Geoenergetics», эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Украине сейчас выездное заседание цирка, вернее, выборы президента. Понятно, что новый президент, если там не приключится новый Евромайдан, сменит руководство «Нафтогаза». И «Нафтогаз» может тянуть до последнего (окончания транзитного договора 1 января 2020 года – прим. ред.), и оставить Европу без газа.

Как Европа к этому отнесётся – это понятно. «Газпром» чувствует себя совершенно спокойно, потому что он не нарушит ни один действующий договор, он просто оставит Европу без газа, потому что у него нет торгового агента на территории Украины. Получается, что, чем ближе окончание действующего транзитного договора, тем больше будет нервничать компания «Нафтогаз», – отметил эксперт.

По мнению Бориса Марцинкевича, наибольшей проблемой такое развитие событий станет для Украины, потому что ЕС и Россия найдут выход из ситуации, а с Киевом уже не будет сотрудничать никто и никогда.

«В результате «Газпром» с Европой что-нибудь придумают: закроют дырки каким-нибудь СПГ (сжиженным природным газом – прим. ред.), или ещё что-то. Но важен тот факт, что в таком случае к работе с Украиной не вернётся уже никто и никогда. Они останутся без транзитных денег, которые в 2017 году составили порядка 3 миллиардов долларов», – резюмировал эксперт.