Украина оставит Словакию без российского газа, – Фицо узнал об этом лично

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 15:46
  (Мск) , Ужгород
Просмотров: 423
 
Дзен, Россия, Словакия, Украина, Энергетика


Украина не будет продлевать транзит российского газа в Европу после того, как в конце этого года закончится договор с РФ.

Об этом на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил его украинский визави Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет продлевать транзит российского газа в Европу после того, как в конце...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Шмыгаль подчеркнул, что знает о зависимости Словакии от этих поставок и предложил соседней стране «диверсифицировать потоки».

«Украина в очередной раз акцентирует, что не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Стратегическая цель Украины – наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить Кремль дохода от продажи углеводов, за которые агрессор финансирует войну.

Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из Российской Федерации.

Понимаем острую зависимость некоторых государств, в том числе и Словакии от этого ресурса, рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», – заявил Шмыгаль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть