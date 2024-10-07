Украина оставит Словакию без российского газа, – Фицо узнал об этом лично
Украина не будет продлевать транзит российского газа в Европу после того, как в конце этого года закончится договор с РФ.
Об этом на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил его украинский визави Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Шмыгаль подчеркнул, что знает о зависимости Словакии от этих поставок и предложил соседней стране «диверсифицировать потоки».
«Украина в очередной раз акцентирует, что не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Стратегическая цель Украины – наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить Кремль дохода от продажи углеводов, за которые агрессор финансирует войну.
Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из Российской Федерации.
Понимаем острую зависимость некоторых государств, в том числе и Словакии от этого ресурса, рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», – заявил Шмыгаль.
Спасибо!
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