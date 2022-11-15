Украина: от марионетки Германии и Австро-Венгрии до американской оккупации

Новости Украины

Российский ученый Владимир Кикнадзе, доктор исторических наук, выступил в Москве с докладом, посвящённом формированию антироссийского проекта на территории Украины.

«ПолитНавигатор» приводит выдержки из доклада.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Каким же образом на территории Украины национализм получил столь радикальные формы развития, что Российской армии приходится решать задачу по её денацификации? Какую роль в развитии украинского национализма сыграла историческая политика, искусственный исторический дискурс?

Главный идеолог и вербовщик запрещенной в России банды украинских карателей «Азов» Владислав Дутчак по прозвищу Доцент, находясь в российском плену, в интервью на НТВ (30.10.2022), рассказывая о методах своей работы и секретах киевского режима, сообщил, что свою верность идеям Гитлера он доказывал, профессионально промывая людям мозги. Восемь лет Доцент день за днём превращал людей в безжалостных убийц: «Хороший русский — мёртвый русский», «Москаль — недочеловек». И с какой же целью? «У нас есть желание присоединиться к Польше. Не присоединиться, а нам всем воссоединиться. Есть такая идея». По его словам, вожди неонацистов Украины хотят возродить Речь Посполитую.

В этой связи не может быть никаких сомнений в том, что так называемый национальный исторический дискурс на Украине является искусственным. Более того, он прежде всего соответствует интересам других государств, других народов, транснациональных выгодоприобретателей и продажных внутренних украинских элит.

Для подтверждения данного утверждения обратимся к фактам истории и современности.

Ещё в начале ХХ века по поводу Украины и украинцев один из лидеров Польской социалистической партии (ППС) в России Юзеф Пилсудский делал ставку на австрийскую концепцию формирования украинского национального движения:

«Малороссия… в ней за счет литературы и фактов истории следует распространять знания о галицийских русинах с их относительной свободой и существующей там социалистической партией, которая должна оказывать влияние на их собратьев, оказавшихся в результате разделов в составе России».

В обстоятельном письме Леону Василевскому Пилсудский также описывал возможный потенциальный союз в борьбе против самодержавия с эстонцами, латышами, финнами, народами Кавказа, прежде всего грузинами и армянами, а также молдаванами.

Одно из наиболее известных писем, вышедших из-под пера Пилсудского, было подготовлено им во время его путешествия через Европу и Америку в Токио во время Русско-японской войны летом 1904 года. Пилсудский подготовил развёрнутое обращение в МИД Японии с просьбой поддержать революционное движение на западе Российской империи, чтобы Россия воевала на два фронта – против революции на западе и с Японией на востоке. Он просил поддержать финансово сепаратистские настроения среди таких народов, как поляки, литовцы, белорусы, украинцы и латыши, финны, а также указывал на то, что народы Кавказа «также склонны к сепаратизму», прежде всего, грузины и армяне. По его мнению, Польша являлась «движущей силой революционного движения и антироссийских настроений», способных «разбить Российскую империю».

Продолжая развивать свою мысль, Пилсудский указывал, что после отделения эти и некоторые другие национальные окраины европейской части России и Кавказа должны были объединиться в федерацию, создавая некий буфер для обеспечения безопасности Польши. Это обращение стало первым изложением Пилсудского идейных основ движения, которое позже, уже в межвоенный период получило название «прометеизм».

Применительно к Польше следует заметить, что это государство, пойдя ещё при жизни Пилсудского в начале 1930-х годов на союз с фашистской Германией, совершило «стратегическую ошибку. Руководители Польши, ослеплённые антисоветизмом и реваншизмом, не смогли адекватно оценить основные цели политики Гитлера… Фашистская дипломатия победила квазифашистскую дипломатию Польши».

Известно, что для «исторического обоснования» германо-польского сближения фашизм использовал целый комплекс программ в области информационного обеспечения, культуры и образования: 21-27 августа 1933 г. в Варшаве был проведён Международный конгресс историков, где немецкие историки представили книгу «Германия и Польша», в которой проводилась пропагандистская линия о том, что «Во всей истории… теперешняя Германия была той, которая всегда спешила на помощь молодому и неопытному соседу»; 24 февраля 1934 г. был подписан Германо-польский протокол о прессе (продлен в 1936 г.), отменивший в Польше запрет на ввоз нацистских газет; с 1935 г. начинаются турне с лекциями по Германии польских ученых, «Газета Польская» превозносит Гитлера и его политику; в 1936-1937 гг. проводятся неофициальные и официальные встречи в Берлине и Варшаве по школьным учебникам.

Чем всё это закончилось хорошо известно. В конечном счёте, именно за фашистский эксперимент, с неизбежностью обернувшийся против самой Польши, её народ заплатил миллионами жизней. А до этого, в том числе также в результате польской русофобии, жертвой фашизма, политики трусости, подлости и предательства «коллективного Запада» стал народ Чехословакии, которому стремился помочь Советский Союз.

В конце ХХ – начале XXI века Польша повторила свою ошибку, в том числе грубо искажая историю, вновь став на путь русофобии, чей фашистский характер становится всё более очевидным. Но на этот раз она делает это под непосредственным руководством США. На те же грабли, отрицательный пример Польши, охотно, даже конкурируя друг с другом, наступают страны Прибалтики и Украина. А в ноябре 2022 г. уже 51 государство на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН проголосовали против резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

И здесь мы подходим к одному из ключевых компонентов ответа на вопрос: Как фашизм и нацизм овладевают массами?

Первостепенную роль в достижении консенсуса фашизма и народных масс играет уровень образования и просвещения последних, и прежде всего, молодёжи.

«Не убеждать людей, а организовывать их»; «познание – неустойчивая программа для масс, стабильное чувство – ненависть»; «знания, рассуждения, жизненный опыт имеют второстепенное значение в сравнении с инстинктом – при условии, если это инстинкт чистого в расовом отношении народа» – вот, на наш взгляд, концептуальные установки на механизм зомбирования людей фашистами, которые были заложены в Программе НСДАП.

И действительно, как утверждал Жак Лакан, французский психоаналитик, философ и психиатр, «ненависть, как и сама любовь, – безграничное поприще».

Оставалось привить, точнее развить, этот инстинкт у германского народа. При этом осуществлять данную метаморфозу следовало, прежде всего, через систему образования. Потому-то одни из первых шагов фашистской власти в Германии были связаны с повальными чистками учителей и педагогов. И по той же причине, в ходе денацификации Германии, по твёрдому решению советской военной администрации уже в 1945/1946 учебном году из системы немецкого образования были устранены бывшие нацисты.

Третьему Рейху нужны были не личности, а дивиды – люди с фрагментарными представлениями о действительности. Такими проще манипулировать, навязывая им свою волю, в том числе звериную ненависть к выдуманным врагам-«недочеловекам», как внутренним (евреи, цыгане), так и внешним (славяне). И результат — налицо.

«Немецким молодым людям в возрасте от 20 до 27 лет, составлявшим ядро лучших соединений вермахта в первый период Великой Отечественной войны, было до степени фанатизма внушено, что они — «чистокровный арийцы», представители «высшей расы», якобы самой природой призванные господствовать над народами СССР. Этот расистский фанатизм гитлеровской военной молодёжи, помноженный на достигнутые ранее боевые успехи, был своего рода барьером, мешавшим советским пропагандистам достучаться до элементов здравого смысла в сознании немецких захватчиков» — отмечал Маршал Советского Союза Чуйков.

Аналогичный алгоритм зомбирования фашистской идеологией осуществлялся и на территории Украины. 30 марта 2022 г. министр просвещения РФ Кравцов сообщил, что более 50 экспертов, педагогов и историков провели анализ учебников, методических пособий, по которым работали учителя, учились дети на территории Украины. Оказалось, что в них целенаправленно фальсифицировались целые главы истории. Приведу лишь одну оценку министра: «В учебниках истории Бандера и Шухевич названы героями, которые культивируются. Была возрождена детская националистическая организация «Пласт» – её членами были Бандера и Шухевич. В ней впрямую нацизм возводился в абсолют». И всё это «творчество», как и ранее против Российской империи, а затем и Советского Союза, финансировалось иностранными государствами.

К этому добавим, что осуществлялась эта информационно-идеологическая кампания ещё с конца 1980-х годов. Напомним, что в январе 1989 г. во Львове прошло Учредительное собрание националистического «Украинского христианско-демократического фронта» (УХДФ). Управление КГБ по Львовской области писало тогда Львовскому обкому КПУ:

«С момента создания при УХДФ начала функционировать молодёжная националистическая организация «Пласт»… В июле с. г. «УХДФ» в районе х. Паланки Городокского района открыл первый военно-спортивный лагерь «Пласта» — «Курень имени Р. Шухевича». <…> Читались лекции о якобы «легендарном прошлом ОУН-УПА», строящиеся на воспоминаниях бывших бандеровцев, тенденциозно трактовалась политика партии и правительства на современном этапе, приглашёнными униатскими авторитетами проводились богослужения по грекокатолическому обряду».

Как наставлял своих эсэсовских «прихожан» Гиммлер, «недочеловек – духовно гораздо ниже, чем зверь – следовательно расизм может принять форму геноцида в отношении советского народа». А Гитлер так ориентировал своего румынского визави Антонеску: «моя миссия – уничтожить славян».

Безусловно, нормальный человек, с образованием и воспитанием, в здравом уме никогда не воспримет столь бредовые идеи как правду, и тем более не станет участвовать в их реализации.

Лестницей, ведущей человека вниз к такому звериному состоянию, является путь постепенного отказа от принятых в обществе правил и морали. Соблазн облегчения постоянно действующих ограничительно-сдерживающих установок – фактор относительной лёгкости восприятия «безумных» содержаний (идей), преобладающих в этих содержаниях деструктивных и автодеструктивных тенденций, средним «нормальным» человеком.

Вот, почему коллективный Запад так настойчиво разрушал Советский Союз изнутри, разлагая мораль и нравственность советского человека (начиная с партийной и государственной «элиты»). Вот, почему ЦРУ США в холодной войне делало главную ставку в политическом противостоянии с СССР на разрушение его образования, науки и культуры (щедро поощряя «лучших», в т.ч. и Нобелевской премией).

«Методичка» с тех пор не изменилась. Поменялись лишь субъекты воздействия, которыми стали Россия, Украина, Беларусь и др. государства Русского мира.

И здесь уместно вновь обратиться к показаниям плененного главного идеолога и вербовщика запрещенного в РФ «Азова» Владислава Дутчака по прозвищу Доцент.

«Я работал в школе, начинал свою трудовую деятельность с 92 года, работал в педучилище, в институте, в университете. Понимаете, метода-то одна: нужно заинтересовать людей… Если заинтересовать мужчин, они будут читать, они будут саморазвиваться. … Недочеловеками. Да, совершенно верно».

С 2017 г. профессиональный историк-этнограф, кандидат философских наук, доцент Дутчак читал лекции по военной истории, истории Украины для запрещённого в РФ «Азова».

Начатая в годы перестройки на Украине антирусская истерия по бандеровским шаблонам вместе с героизацией палачей ОУН-УПА стала идеологическим обоснованием превращения украинского режима в марионетку и антироссийское орудие США и Запада. Усилилась с 2004 г., когда один из лидеров первого майдана, глава партии «Батькивщина», народный депутат Украины, будущий премьер Украины (в 2005 и 2007—2010 гг.) Юлия Тимошенко требовала огородить Донбасс колючей проволокой и залить его напалмом. А в 2014-м заявила:

«…надо… мочить этих, блин, кацапов чёртовых вместе с их руководителем… чтобы, блин, от этой России не осталось даже выжженного поля! …расстреливать надо из атомного оружия».

Нардепы Берёза, Левус, Мосийчук в декабре 2014 г. оправдывали вылазку террористов в Грозном и с помощью СМИ призывали к аналогичным преступлениям в России. Экс-нардеп И.Д. Фарион выступала с преступными (по заключению судебной экспертизы) призывами «уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку». К геноциду…

Данную позицию укронацистов декларировал уже в ходе спецоперации в эфире украинского «24 канала» его сотрудник Шарафмал. Безграмотно, косноязычно пересказал слова нацистского преступника, одного из организаторов и исполнителей гитлеровской политики холокоста Эйхмана, который сказал:

« …чтобы уничтожить нацию, нужно уничтожить в первую очередь детей, потому что, убивая их родителей, — дети вырастут и обязательно отомстят. Убивая детей, — они никогда не вырастут, и нация исчезнет».

И заявил, что, попирая женевские и прочие конвенции, когда «выпадет случай расправиться с россиянами, я… соблюду доктрину Адольфа Эйхмана и сделаю всё, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на этой земле..».

«Вы должны понимать, что тут говорится про победу украинского народа, а не о мире. Нам нужна победа. Если для этого потребуется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает… И надеюсь, что такой нации, как Россия и россияне никогда больше не останется на этой земле… Если у украинцев есть возможность… крушить, резать, убивать, душить москальноту, я надеюсь, что каждый внесёт свой вклад и «замочит» хотя бы одного москаля».

Обратите внимание: грозил уничтожить не русских , а нацию — совокупность граждан одного государства с общим самосознанием (идентичностью). Поголовно граждан России всех национальностей. А выполнить эту угрозу можно только резней по всей России. По сути, призывал к желанной для США тотальной террористической войне на Украине и в России. Но сам на фронт не пошёл. «Воевал» в эфире…

Безусловно, такой уровень образования политиков, государственных деятелей, журналистов центральных СМИ и информационная политика на Украине в целом являются прямым следствием многолетнего искусственного (ложного) исторического дискурса в интересах «коллективного Запада».

Вместе с тем, начинать процесс честной и бескомпромиссной борьбы с фашизмом, его идеями, искажениями истории, нужно с исправления ошибок российской исторической политики последних более чем 30 лет, включая решения, принятые на высшем государственном уровне.

Так, без обоснования, формирования и принятия со стороны государственной власти объективных историко-юридических оценок комплекса таких событий, как массовые убийства немецко-фашистскими оккупантами в «Куропатах» и «Катыни», подписание «Пакта Молотова – Риббентропа», возвращение СССР «Северных территорий (южные Курилы)» по итогам победы над фашистской Японией, и др., ставших продуктами геббельсовской антисоветской и антироссийской пропаганды, невозможно защитить ни историческую правду, ни самосознание народов от поражения фашистской идеологией.

Путь к успешной борьбе и победе над фашизмом лежит не только через решения в области образования (обучения, воспитания и просвещения), но и через денацификацию государств (обществ), поражённых «коричневой чумой».