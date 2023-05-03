Украина отчиталась, что за апрель отжала треть имущества УПЦ в Лавре
Треть находившегося в пользовании УПЦ имущества на территории Киево-Печерской лавры перешла в собственность Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Комиссия МКИП в Лавре продолжает свою работу. В итоге проделанной работы за апрель в пользование государства была возвращена треть от всего количества имущества, находившегося в безвозмездном пользовании УПЦ МП», – написал Ткаченко в своем телеграм-канале.
По его словам, лишь за последние два дня комиссия передала в использование Заповедника 16 корпусов-памятников.
«В целом среди достопримечательностей, в которых был проведен осмотр – Келии Госинного двора, Дом хозяйственный, Больница гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбных, Келии гостинного двора, Келии Гостинного двора, Сторожка Гостинного, Галерея на Ближних на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер, корпуса представляющие собой комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня и другие», – уточнил министр.
Он пообещал продолжить работу в Лавре.
«Государственное имущество будет возвращено к своему законному владельцу», – резюмировла Ткаченко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.