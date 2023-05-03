Украина отчиталась, что за апрель отжала треть имущества УПЦ в Лавре

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Треть находившегося в пользовании УПЦ имущества на территории Киево-Печерской лавры перешла в собственность Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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«Комиссия МКИП в Лавре продолжает свою работу. В итоге проделанной работы за апрель в пользование государства была возвращена треть от всего количества имущества, находившегося в безвозмездном пользовании УПЦ МП», – написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его словам, лишь за последние два дня комиссия передала в использование Заповедника 16 корпусов-памятников.

«В целом среди достопримечательностей, в которых был проведен осмотр – Келии Госинного двора, Дом хозяйственный, Больница гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбных, Келии гостинного двора, Келии Гостинного двора, Сторожка Гостинного, Галерея на Ближних на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер, корпуса представляющие собой комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня и другие», – уточнил министр.

Он пообещал продолжить работу в Лавре.

«Государственное имущество будет возвращено к своему законному владельцу», – резюмировла Ткаченко.