Украина отчиталась о прибытии ЗРК «Пэтриот»

Украинские вооруженные силы получили американские противоракетные комплексы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Вы умеете визуализировать сон? Мы должны рассказать об этом миру и дать этому жизнь! Именно это и произошло с Патриотами, еще до масштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность в моей жизни в самый важный период моей жизни.

Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: «Нам нужны Патриоты». Свобода и независимость нашей страны находятся под угрозой», – написал министр.