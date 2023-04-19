Украина отчиталась о прибытии ЗРК «Пэтриот»

Игорь Шкапа.  
19.04.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские вооруженные силы получили американские противоракетные комплексы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинские вооруженные силы получили американские противоракетные комплексы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем...

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«Вы умеете визуализировать сон? Мы должны рассказать об этом миру и дать этому жизнь! Именно это и произошло с Патриотами, еще до масштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность в моей жизни в самый важный период моей жизни.

Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: «Нам нужны Патриоты». Свобода и независимость нашей страны находятся под угрозой», – написал министр.

Он вспоминает, что тогда в США ему ответили, что поставки таково типа оружия на Украину невозможны.

«Но невозможное возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК «Патриот». Наши ПВО освоили их так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово. Это результат кропотливой работы под руководством нашего президента», – считает Резников.

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