Украина отчиталась о прибытии ЗРК «Пэтриот»
Украинские вооруженные силы получили американские противоракетные комплексы.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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«Вы умеете визуализировать сон? Мы должны рассказать об этом миру и дать этому жизнь! Именно это и произошло с Патриотами, еще до масштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность в моей жизни в самый важный период моей жизни.
Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: «Нам нужны Патриоты». Свобода и независимость нашей страны находятся под угрозой», – написал министр.
Он вспоминает, что тогда в США ему ответили, что поставки таково типа оружия на Украину невозможны.
«Но невозможное возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК «Патриот». Наши ПВО освоили их так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово. Это результат кропотливой работы под руководством нашего президента», – считает Резников.
Спасибо!
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