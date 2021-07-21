21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
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Украина отдает змагаров на «съедение» Лукашенко

Новости УкраиныУкраина пытается нажиться на проблемах белорусских майданщиков. Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве,...

Украина пытается нажиться на проблемах белорусских майданщиков.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос заключается в безопасности белорусов, находящихся здесь. По данным миграционной службы Украины известно, что только за 2021 год было выдворено 16 граждан Белоруссии. В 2021 году, когда мы знаем, что в Белоруссии происходит правовой дефолт, когда мы знаем, что в Белоруссии нет судебной системы, когда мы знаем, что в Белоруссии применяется смертная казнь, из Украины выдворяются белорусы в Белоруссию или третьи страны», – сообщила руководитель Free Belarus Center Полина Бродик.



В свою очередь, координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич признал, что украинские чиновники часто пользуются ситуацией ради собственных выгод.

«Первое, что сделали украинские чиновники, это немного упростили порядок обустройства здесь для айтишников, что хорошо, безусловно, но выглядит, как попытка нажиться на горе в другой стране. Потому что давать защиту только тем, кто экономически полезный, это не то, что давать приют тем, кому он необходим», – констатировал Буткевич.

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