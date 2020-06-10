Украина отдаст МВФ 60% дохода, это государство бессмысленно – эксперт

10.06.2020, Киев, Игорь Петров

В этом году расходная часть на обслуживание и возвращение долгов по внешним заимствованиям достигла 45%, а в следующем она вырастет до 60%.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда опубликуют этот текст, будут пытаться перебить информационную волну тем, что нам дали деньги. Власть будет гнать волну – «мы получили 1,9 млрд долл».

Не будут говорить, что это взято под процент, что это придется вернуть в следующем году. Что в следующем году не то, что главная статья госбюджета расходная, а 2/3 бюджета уже будет ориентировано на возвращение кредитов, на возвращение ранее полученных долгов.

В этом году расходная часть на возвращение долгов достигла 45%. Мы продолжаем накапливать долги. В следующем году это будет 60%. Мы отдаем МВФ 60% всего, что зарабатываем в стране. 30% идет на государство, на полицейский аппарат и пр.

А что остается обществу? А какой смысл платить налоги в такой модели. Платить налоги, чтобы наши уважаемые финансисты где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке роскошествовали?

Для чего тогда это государство существует если оно таким образом распределяет наши с вами доходы, если оно работает на внешнего инвестора? Вот этот вопрос будет причиной многочисленных политических кризисов в нашей стране», – подытожил Руслан Бортник.