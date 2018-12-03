Украина отгородилась от «своего» Донбасса тремя линиями обороны – рано или поздно придётся «достучаться»

03.12.2018, Херсон, Юрий Ковальчук

Один из популярных среди караул-патриотической общественности мифов – способность вооруженных сил Новороссии разметать оборону ВСУ и стремительным домкратом обрушиться на Киев, Лондон и Гонолулу.

Многие говорящие головы YouTube старательно убеждают легковерных граждан, что, если бы не «преступные минские соглашения», солдаты Новороссии давно уж разметали бы вражеские рогатки и украсили Банковую праздничными виселицами, но их сдерживают коварные олигархи/слабое правительство/преступные приказы – нужное подчеркнуть.

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На самом деле украинцы, напуганные мощными порывами «Северного ветра» в 2014 г., приложили множество усилий для того, чтобы создать глубоко эшелонированную оборону, укрепить и зарыться в землю так, чтобы извлечь их оттуда без бетонобойных бомб и ракет было весьма тяжело. И, разумеется, всего этого добра пока что нет ни у Донецка, ни у Луганска.

Достаточно вспомнить Дебальцево, в котором ВСУ за полгода успели понастроить таких бобровых хаток, что выковыривать их приходилось ценой неимоверных усилий и колоссальных потерь. По информации компетентных источников, потери ополчения тогда составили около 1000-1200 бойцов. И если бы не пресловутые «отпускники», захватившие в отпуск ну очень много полезного, задача едва ли была бы выполнена даже несмотря на столь большие потери.

Да, Украина похоронила там несколько сотен единиц техники и несколько тысяч бойцов, но страны восточной Европы продали Украине свои старые БМП и танки – так что есть чем – населения на Украине на порядок больше – так что есть кем воевать.

Тяжелый опыт 2014 многому научил Киев – доводилось не только слышать, но и самому наблюдать вдоль линии разграничения вполне годные бункеры и прочие фортификационные сооружения, оценить обороноспособность которых невозможно вот так, «на глазок» – учитывая, что у ВСУ было три года на строительство укреплений, вооруженные силы Новороссии там могут ожидать любые сюрпризы.

Впрочем, есть основания предполагать, что командование в Киеве делает основной упор не на первую линию обороны, которой придется принять на себя всю ярость артиллерии и РСЗО Новороссиии и быть перемолотой танками. Бесспорно, защитники Донбасса тоже не теряли времени зря и многому научились, поэтому даже несмотря на потери, первая линия обороны будет прорвана, а после того, как тяжелая техника войдет в тыл укрепрайона – станет практически бесполезной. Все это, опять же, мы уже видели в Дебальцево, когда отрезанные от снабжения бункеры ВСУ сначала мучительно и бесполезно гибли, а потом массово сдавались.

Все эти маленькие городки на границе с Новороссией – от Волновахи до Станицы-Луганской, Киев готов потерять лишь бы измотать противника. Дальше, на 30-50 км. вглубь оккупированной территории Донбасса, находятся хорошо укрепленные опорные пункты, размещенные в стратегически важных местах (не забывайте про рельеф Донбасса, который запросто позволяет одной гаубичной батарее прицельно обстреливать территорию на 40 км.).

На относительно небольшом расстоянии от линии разграничения постоянно продолжает строиться сеть хорошо укрепленных взводных опорных пунктов и огневых позиций, рассчитанных как раз на уничтожение бронетехники и пехоты. Если верить людям, регулярно посещающим оккупированную часть Донбасса, там полно удобных позиций для ПТУР, СПГ, вкопанных в капониры неспособных передвигаться БТР и БМП, а также крупнокалиберных пулеметов и минных полей.

Основная линия обороны ВСУ лежит в глубоком тылу. Например, если верить жителям оккупированного Краматорска, а также вернувшимся из плена местным жителям, в последние годы, несмотря на практически полный коллапс строительной отрасли в гражданской сфере, в городе наращивались объемы производства и ввоза бетона, арматуры, железобетонной арматуры, ЖБ-конструкций.

Также стоит отметить факт практически полного уничтожения лесов рядом со Славянском и Красным Лиманов – конечно, часть этого леса-кругляка пошла на продажу, но значительная его часть использовалась для возведения фортификационных сооружений.

Если верить местным жителям Краматорска и Славянска – в этом районе ВСУ понастроили значительно углубленных в землю укреплений, преодолеть которые было бы крайне непросто. По крайней мере, при помощи обычной артиллерии, бронетехники и пехоты. Говорят, там возведены колоссальные конструкции и обстрел (якобы ополчением) неизвестных позиций в 2015 году из РСЗО был попыткой убедить генштаб в безопасности этих укреплений.

Так что победоносному продвижению вооруженных сил Новороссии вглубь противника мешают не только Минские договоренности, но и вполне объективные физические факты. Сомневающимся же рекомендуем проверить. Увы, сомневающихся там не будет, как их не было и в 2014, когда едва уцелевших бойцов ополчения обвиняли чуть ли не в трусости и предательстве за то, что они не хотели идти дальше.

Ах, вот бы хоть раз поглядеть на самих этих обвинителей, во главе со Стрелковым, берущих штурмом вражеский окоп.