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19.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Финансы, Экономика
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Украина откатилась на 20 лет назад

Уровень инвестиций в Украину за прошлый год составил столько же, сколько было 20 лет назад.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня основной поставщик валюты в страну – это украинские гастарбайтеры.

«Главный поставщик валюты – это заробитчане. Потому что, от того же МВФ мы получили в прошлом году 1,4 миллиарда долларов, что совпадает с прямыми иностранными инвестициями в реальный сектор экономики – по данным Национального банка, это тоже миллиард четыреста миллионов. Кстати, это минус 20 лет, потому что такой уровень инвестиций был в конце 90-х годов. Это один из индикаторов неуспешности проводимой экономической политики», – заявил Скаршевский.

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