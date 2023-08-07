Украина откатилась в 19-й век. В России всё путём – демограф

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Численность населения Украины сейчас составляет 27 млн человек, это уровень второй половины 19-го века.

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил демограф Алексей Ракша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она уже откатилась. Буквально на днях Демографический институт развития сказал, что в Украине видимо сейчас находится 29 млн человек. Я считаю, что даже 27 млн с чем-то. А в начале 20 века в Украине было 40. Она уже откатилась ко второй половине 19 века по численности населения. А рождается сейчас детей в Украине столько же, как 300 лет назад», – сказал Ракша.

Напротив в России, по его оценке, рождаемость не упала, повысилась многодетность, и рекордная для страны продолжительность жизни.

Что касается числа сбежавших из России после начала СВО, его Ракша оценивает в 325-475 тыс человек. В пике было почти вдвое больше, но многие вернулись.