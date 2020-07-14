Украина отказалась от Декларации о государственном суверенитете

14.07.2020, Киев, Максим Карпенко

За годы независимости украинская власть последовательно нарушала основные принципы Декларации о суверенитете, которой в этом году исполняется 30 лет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Сергей Лозовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что основой для принятия решения о выходе из СССР было обещанное в декларации двуязычие и нейтральный статус Украины.

«Это тот документ, это те провозглашенные принципы, на которых состоялось государство Украина. По этим принципам, исходя из продекламированных тогда принципов, люди проголосовали за выход из Советского Союза.

Что мы имеем по факту? Задекларированный внеблоковый статус перерос в записанный в Конституцию курс на НАТО. Двуязычие, которое обещалось и в декларации, и потом следующий президент после Кравчука – Леонид Данилович пришел, опять-таки, на обещании двуязычия. Основное, что предполагалось в этой декларации – это было государство с народным суверенитетом по принципу, скажем, Китайской народной республики.

У нас суверенитет превратился в 96-м году легким мановением пера в государственный суверенитет. Это значит, что люди, народ, который является источником права, он может быть легитимизирован только лишь через Верховную раду. Кто туда попадает, как попадает, мы уже видим из рейтингов.

К сожалению, ситуация ухудшается и ухудшается, мы находимся в поезде, который идет не туда, куда мы хотели. Трудно себе представить, что в 90-м году кто-либо в большой массе проголосовал бы за те положения в декларации, которые сейчас могли бы прописать. Напомню, курс на НАТО, одноязычие и тому подобное. Получается, что людей тогда, очевидно, обманули. Может быть, с дальним прицелом», – заявил Лозовский.