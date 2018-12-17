Украина отказалась от российских комплектующих для своего высокоточного снаряда

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Нежинское предприятие “Прогресс”, входящее в состав Укроборонпрома, завершило процесс импортозамещения российских комплектующих высокоточного снаряда “Квитнык”, передает крреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Научно-производственный комплекс “Прогресс”, входящий в состав государственной корпорации “Укроборонпром”, завершил работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов из России высокоточного 152-мм снаряда “Квитнык””, – говорится в сообщении.

Отмечается, что доля российских комплектующих в снаряде составляла более 40%. “За несколько лет специалисты ГП НПК “Прогресс” провели масштабную работу по полному импортозамещению “Цветныка”. Цикл производства изделия – замкнутый, некоторые комплектующие изделия закупаются у ведущих производителей мирового уровня. Благодаря этому, удалось перейти к цифровой системе управления, увеличить огневую мощь “Квитныка” и повысить его надежность. Фактически, системы снаряда были полностью переконструированы”, – отмечает пресс-служба концерна.

Как сообщается, снаряд получил новую, в разы меньшую, головку наведения, являющуюся одной из наиболее сложных частей высокоточного снаряда. В то же время новая головка наведения позволяет использовать ее не только в 152-мм “Квитныке”, но и в его “натовской” версии в 155-мм калибре, а также в 122-мм снаряде “Карасук” и новой 120-мм мини “Круча”.

В Укроборонпроме уверяют, что только несколько стран в мире сейчас разрабатывают аналогичные высокоточные снаряды, и благодаря нежинскому “Прогрессу” среди них есть и Украина.

“Квитнык” – высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в лист формата А4 первым выстрелом. Это стало возможным благодаря лазерному наведению на цель, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщиком.