16.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Украина отказалась подписать договор о прекращении пыток пленных

Украинская сторона отказалась подписать двусторонний документ о прекращении насилия по отношению к военнопленным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По возвращении из плена, в результате бесед с освобожденными, проведенных медицинских обследований было выявлено, что примерно к 95 процентам опрошенных применялись пытки. После проведения первого этапа обмена мы доложили об этом на заседании гуманитарной подгруппы, после чего координатор Тони Фриш выступил с предложением подписать Декларацию об осуждении любых форм пыток, жестокого обращения, сексуального насилия и угроз применения насилия в отношении лиц, заключенных под стражу в связи с конфликтом», – говорится в сообщении.

Документ обязывает стороны приложить максимум усилий для предотвращения таких случаев и предоставлять медицинскую помощь всем лицам, заключённым под стражу.

«Однако представители украинской стороны даже такой безобидный шаг делать не хотят, они отказываются взять на себя обязательство гуманно относиться к удерживаемым лицам и подписать Декларацию. В течение трех заседаний мы и представители ОБСЕ настаивали на подписании документа, однако полномочные представители Украины игнорируют данное предложение», – отметила омбудсмен.

По её словам, силовые структуры Украины продолжают применять пытки к удерживаемым лицам, а полномочные представители украинской стороны, которые могли бы повлиять на них, просто не хотят этого делать.

«Более того, нет оснований полагать, что в дальнейшем применение пыток не прекратится, что показывает истинное отношение к людям в Украине», – подытожила Дарья Морозова.