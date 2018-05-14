14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина отказалась покупать подержанные немецкие электрички

«Укрзализныця» больше не рассматривает вопрос получения для эксплуатации в Украине немецких б/у пригородных поездов.

Об этом заявил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает портал Дело.

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«Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно, — дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это (переоборудование электричек под колею 1520 — ред.) выходит минимум не дешевле… чем капитальный ремонт нашего подвижного состава», — сообщил Кравцов.

Кроме того, по его словам, эксплуатация в Украине немецких б/у дизель-поездов не безопасна.

«Второй вопрос безопасности. Это связано с тем, что уже и при использовании этих поездов на наших традиционных платформах большое расстояние между поездом и платформой. Это может привести к неприятным последствиям при массовом использовании этого транспорта», — отметил Кравцов.